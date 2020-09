Martina Franca: bimbo di tre mesi positivo a test corona virus Trasportato all'ospedale dI Bari (Di martedì 15 settembre 2020) Il bambino è stato portato dalla madre all’ospedale di Martina Franca ieri mattina, stando a ricostruzioni (estremamente frammentarie tuttora) del fatto. È stata riscontrata la positività a corona virus del bimbo, non è a noi nota la condizione dei familiari. Il bambino è stato Trasportato all’ospedale pediatrico di Bari per la terapia del caso. L'articolo Martina Franca: bimbo di tre mesi positivo a test corona virus <small class="subtitle">Trasportato all'ospedale dI Bari</small> proviene da ... Leggi su noinotizie (Di martedì 15 settembre 2020) Il bambino è stato portato dalla madre all’diieri mattina, stando a ricostruzioni (estremamente frammentarie tuttora) del fatto. È stata riscontrata la positività adel, non è a noi nota la condizione dei familiari. Il bambino è statoall’pediatrico diper la terapia del caso. L'articolodi tre all'dI proviene da ...

