Maria Sole Tognazzi racconta la sua prima serie tv, “Petra”: «Una donna che sceglie di essere se stessa» (Di martedì 15 settembre 2020) Paola Cortellesi interpreta l’ispettore “Petra”. (Luisa Carcavale) «Mi auguro che Petra sia da specchio e spinta per tutte le donne a prendere in mano la propria vita e fare quello che vogliono». Parole di Maria Sole Tognazzi, classe 1971, regista di Petra, la nuova serie crime (in onda dal 14 settembre su Sky Cinema e in streaming su Now TV). A interpretare Petra Delicato, anticonformista detective della squadra mobile di Genova, è un’inedita Paola Cortellesi in una versione “antipatica”. Tra le poche cineaste a saper cogliere la meravigliosa complessità femminile, ci racconta la sua pungente e passionale protagonista («è uno spirito libero che non teme assolutamente il giudizio degli altri e non vuole piacere per ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Paola Cortellesi interpreta l’ispettore “Petra”. (Luisa Carcavale) «Mi auguro che Petra sia da specchio e spinta per tutte le donne a prendere in mano la propria vita e fare quello che vogliono». Parole di, classe 1971, regista di Petra, la nuovacrime (in onda dal 14 settembre su Sky Cinema e in streaming su Now TV). A interpretare Petra Delicato, anticonformista detective della squadra mobile di Genova, è un’inedita Paola Cortellesi in una versione “antipatica”. Tra le poche cineaste a saper cogliere la meravigliosa complessità femminile, cila sua pungente e passionale protagonista («è uno spirito libero che non teme assolutamente il giudizio degli altri e non vuole piacere per ...

