Maria Paola uccisa dal fratello, oggi i funerali | La famiglia invita gli Lgbt (Di martedì 15 settembre 2020) oggi l’ultimo saluto a Maria Paola Gaglione, la giovane morta dopo essere stata speronata. I genitori: “partecipare insieme” oggi è il giorno del dolore a Caivano. Alle 16:30 nella parrocchia San Paolo Apostolo al Parco Verde, si terranno i funerali di Maria Paola Gaglione, la giovane uccisa dal fratello dopo essere stata speronata mentre si … L'articolo Maria Paola uccisa dal fratello, oggi i funerali La famiglia invita gli Lgbt proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020)l’ultimo saluto aGaglione, la giovane morta dopo essere stata speronata. I genitori: “partecipare insieme”è il giorno del dolore a Caivano. Alle 16:30 nella parrocchia San Paolo Apostolo al Parco Verde, si terranno idiGaglione, la giovanedaldopo essere stata speronata mentre si … L'articolodalLagliproviene da YesLife.it.

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - Capezzone : Sulla tragedia di #Caivano. Povera Maria Paola, RIP ?????? - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - LuciaLaVita1 : RT @catlatorre: Nella storia di Maria Paola e Ciro ho sentito troppi 'se' e senza 'ma'. A noi persone LGBTQ viene tolta la dignità anche ne… - StudiBressan : Caivano, Maria Paola Gaglione inseguita e speronata dal fratello: la vid... -