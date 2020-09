Maria Paola | oggi i funerali a Caivano | celebrati da Don Patriciello

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - Capezzone : Sulla tragedia di #Caivano. Povera Maria Paola, RIP ?????? - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - MonicaMofanta : RT @Musso___: Mentana è giorni che apre su omicidio Willy (nato CapoVerde), omicidio Maria Paola (amore trans) ... aprirà stasera con 10 mi… - Manuel_Storm : RT @Musso___: Mentana è giorni che apre su omicidio Willy (nato CapoVerde), omicidio Maria Paola (amore trans) ... aprirà stasera con 10 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Paola

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Abbiamo scelto di vivere in silenzio la perdita della nostra Paola perché questa tragedia ci ha lasciato senza parole e perché vogliamo stringerci in famiglia come sempre ...“Il Santa Maria della Scala deve vivere. Con la chiusura di due livelli su tre, la gratuità totale, il personale di sorveglianza costretto a restare in cassa integrazione al 50%, il Santa Maria della ...Anche Maria Paola è stata a scuola da lei. «Sì, alle medie. Poi, alle superiori ha vagato per vari istituti. Sono fiera di aver portato al diploma superiore la sorella. Ho conosciuto bene anche la ...