Maria Paola Gaglione, oggi i funerali: 'Il fratello Michele ha inseguito lo scooter per sedici minuti e urlava a Ciro: 'ti devo uccidere'' (Di martedì 15 settembre 2020) L'ultimo saluto a Maria Paola Gaglione è previsto per oggi pomeriggio. Ai funerali non sarà presente il fratello Michele, nonostante sul manifesto funebre ci sia anche il suo nome tra i parenti che '... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) L'ultimo saluto aè previsto perpomeriggio. Ainon sarà presente il, nonostante sul manifesto funebre ci sia anche il suo nome tra i parenti che '...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - Capezzone : Sulla tragedia di #Caivano. Povera Maria Paola, RIP ?????? - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - ireisheree : RT @headbetweenyou: la meloni che posta addolorata riguardo l’accaduto ma si dimentica che ad uccidere maria paola non è stato solo suo fra… - riseandshinej : RT @gravityfucks: parlando dell’omicidio di maria paola con mia sorella mi ha detto “meno male che tu mi accetti” e mi sono sentita strana,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Paola Maria Paola, mesi di violenze dal fratello. Le diceva: «Cerca un ragazzo normale» Il Messaggero Lodo Guenzi: "Ognuno si ama come caz... gli pare"

E' lo sfogo che Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, su Instagram commenta i tragici fatti di Caivano, dove ha trovato la morte la giovanissima Maria Paola. "La gente si ama come caz... le pare, ...

Maria Paola uccisa a Caivano, la furia del fratello: «Ciro, vai via o ti taglio la testa»

Era già accaduto. Quella di venerdì scorso non è stata la prima aggressione, il primo tentativo di consumare violenza e minacce per impedire una relazione tra due persone che si amavano, che condivide ...

Zingaretti-Conte, ora è gelo. Il dem: "Bisogna correre". Il premier: "Già lo faccio". Aria di rimpasto

Anche il Mit, però, è nel mirino, sebbene l'operazione dovrebbe portare un altro dem al posto di Paola De Micheli ... Catalfo potrebbe lasciare il posto a un'esponente di Iv, magari Maria Elena Boschi ...

E' lo sfogo che Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, su Instagram commenta i tragici fatti di Caivano, dove ha trovato la morte la giovanissima Maria Paola. "La gente si ama come caz... le pare, ...Era già accaduto. Quella di venerdì scorso non è stata la prima aggressione, il primo tentativo di consumare violenza e minacce per impedire una relazione tra due persone che si amavano, che condivide ...Anche il Mit, però, è nel mirino, sebbene l'operazione dovrebbe portare un altro dem al posto di Paola De Micheli ... Catalfo potrebbe lasciare il posto a un'esponente di Iv, magari Maria Elena Boschi ...