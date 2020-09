Maria Paola Gaglione | lungo applauso ai funerali a Caivano Il messaggio di Ciro fuori dalla chiesa | “Il mio cuore sarà sempre con te”

(Di martedì 15 settembre 2020) Si sono presentati in centinaia, a, nelladi San Paolo Apostolo, per dare l’ultimo saluto a, la giovane morta in seguito a un incidente stradale. L’incidente, nel quale è rimasto ferito anche, il compagno di, secondo i magistrati è stato causato dal fratello di, al momento in carcere, che ha speronato lo scooter sul quale viaggiavano i due fidanzati. Due lunghi applausi e un volo di colombe hanno salutato l’uscita della bara. Dal sagrato dellasono stati fatti volare anche dei palloncini bianchi a forma di. A meno di due ore dall’inizio deiè spuntato all’esterno della ...

Poco prima dell'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione è stato affisso all'esterno della chiesa del Parco Verde di Caivano, nel Napoletano, un manifesto inviato da Ciro Migliore, il suo compagno ...Oggi a Caivano il funerale di Maria Paola morta nella notte fra venerdì e sabato. Il fratello è in carcere per averne causato la morte «Siamo certi della innocenza di nostro figlio Michele. Non abbiam ...Un giorno di "dolore e preghiera", a Caivano, per l'ultimo saluto a Maria Paola Gaglione, la 18enne morta dopo essere caduta dal motorino insieme al suo fidanzato, il transessuale Ciro Migliore, in se ...