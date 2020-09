Maria Paola Gaglione: la ricostruzione dell’incidente e della morte (Di martedì 15 settembre 2020) La ricostruzione dell’incidente che è stato fatale per Maria Paola Gaglione, causato dal fratello che non approvava la sua relazione con Ciro, che è transessuale. Una dinamica agghiacciante, che evidenzia come Michele Antonio Gaglione, pur di “punire” Ciro, il fidanzato trans della sorella, non si sia fatto scrupoli nel mettere a rischio e poi uccidere la … L'articolo Maria Paola Gaglione: la ricostruzione dell’incidente e della morte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Ladell’incidente che è stato fatale per, causato dal fratello che non approvava la sua relazione con Ciro, che è transessuale. Una dinamica agghiacciante, che evidenzia come Michele Antonio, pur di “punire” Ciro, il fidanzato transsorella, non si sia fatto scrupoli nel mettere a rischio e poi uccidere la … L'articolo: ladell’incidente eproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Maria Paola Maria Paola, mesi di violenze dal fratello. Le diceva: «Cerca un ragazzo normale» Il Messaggero Lodo Guenzi: "Ognuno si ama come caz... gli pare"

E' lo sfogo che Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, su Instagram commenta i tragici fatti di Caivano, dove ha trovato la morte la giovanissima Maria Paola. "La gente si ama come caz... le pare, ...

Maria Paola uccisa a Caivano, la furia del fratello: «Ciro, vai via o ti taglio la testa»

Era già accaduto. Quella di venerdì scorso non è stata la prima aggressione, il primo tentativo di consumare violenza e minacce per impedire una relazione tra due persone che si amavano, che condivide ...

