Maria Paola Gaglione "la gente si ama come cazzo le pare, non lo capisci? Cazzi tuoi": lo sfogo di Lodo Guenzi (Di martedì 15 settembre 2020) Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale, ha sempre espresso sul suo profilo Instagram i suoi pensieri legati alla società, fatti di cronaca e, a volte, con una punta di ironia sul costume, senza mai risultare banale e fuori posto. A differenza di alcuni suoi colleghi non dà peso all'estetica del feed, alle fotografie e se ne frega degli algoritmi dei social. In un lungo post su Instagram il cantautore si scaglia contro la mentalità chiusa della società. Lo spunto è arrivato dalla terribile vicenda in cui la giovane Maria Paola Gaglione ha perso la vita, in seguito all'inseguimento del fratello Michele Antonio perché non accettava la sua relazione con un uomo trans, Ciro. I due erano a bordo di un motorino e sono stati speronati proprio da Michele ...

