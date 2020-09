Maria Paola e Willy, Cirinnà: «La politica deve avere il loro coraggio» (Di martedì 15 settembre 2020) Omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Con quest’accusa resta in carcere Michele Antonio Gaglione, che venerdì sera a Caivano, ha inseguito e colpito la moto su cui viaggiava sua sorella Maria Paola insieme al suo compagno Ciro. In seguito all’urto Maria Paola è caduta dalla moto ed è morta. Un epilogo terribile per una storia che di lieto ha solo la purezza dell’amore che univa Maria Paola e Ciro, fidanzati da tre anni e andati a convivere da un mese ad Acerra, per sfuggire alla violenza della famiglia di Maria Paola che non accettava la sua storia d’amore con un ragazzo transgender. Ancora un episodio di violenza profonda che torna a ribadire l’importanza di tutelare i diritti e la dignità delle persone. A partire dalla politica e da una legge l’Italia è l’unico paese d’Europa a non avere approvato: quella contro l’omobitransfobia. Ne abbiamo parlato con la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti della comunità Lgbti+. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Con quest’accusa resta in carcere Michele Antonio Gaglione, che venerdì sera a Caivano, ha inseguito e colpito la moto su cui viaggiava sua sorella Maria Paola insieme al suo compagno Ciro. In seguito all’urto Maria Paola è caduta dalla moto ed è morta. Un epilogo terribile per una storia che di lieto ha solo la purezza dell’amore che univa Maria Paola e Ciro, fidanzati da tre anni e andati a convivere da un mese ad Acerra, per sfuggire alla violenza della famiglia di Maria Paola che non accettava la sua storia d’amore con un ragazzo transgender. Ancora un episodio di violenza profonda che torna a ribadire l’importanza di tutelare i diritti e la dignità delle persone. A partire dalla politica e da una legge l’Italia è l’unico paese d’Europa a non avere approvato: quella contro l’omobitransfobia. Ne abbiamo parlato con la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti della comunità Lgbti+.

