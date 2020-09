Mantova | nuda e con tacchi a spillo rossi L’insolito “santino” elettorale della candidata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 14 set – Sono sette i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino di, compreso il sindaco uscente Mattia Palazzi (Pd), dato per vincente in quello che è uno storico fortino del centrosinistra, anche se dovrà comunque battere l’agguerrita concorrenza del centrodestra. Numerosi gli sfidanti delle liste minori, tra cui “nel cuore”, capitanata dal 77enne Giuliano Longfils che punta all’ottavo mandato in consiglio. Tra i 25 nomilista compare quellofiglia di Lorena Buzzago, la donna che accusò il sindaco Pd di averla molestata: è Mariasole Ferrari, 22 anni. Una vicenda incandescente che si concluse con il ribaltamento delle posizioni: l’accusatrice da vittima divenne colpevole e condannata per stalking. In questo caso ...