Malta nega il porto a Open Arms, che ora preme sui confini italiani con 278 migranti (Di martedì 15 settembre 2020) Francesca Galici Open Arms ha denunciato il rifiuto di Malta di fornire un porto sicuro ai suoi 278 migranti e ora punta a ottenerlo dall'Italia, navigando a ridosso dei nostri confini Solo pochi giorni fa, la nave Sea-Watch 4 dell'omonima Ong ha sbarcato in Italia quasi 400 migranti. Dopo il rifiuto di Malta, la nave aveva ottenuto dall'Italia il permesso di entrare all'interno delle nostre acque territoriali per dirigersi a Palermo, assegnato come porto sicuro. Pochi giorni fa, a Pozzallo sono arrivati i migranti che da oltre un mese si trovavano a bordo della nave mercantile Etienne al largo di Malta. Era stato rifiutato loro l'ingresso da parte dello Stato dell'isola e così pochi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Francesca Galiciha denunciato il rifiuto didi fornire unsicuro ai suoi 278e ora punta a ottenerlo dall'Italia, navigando a ridosso dei nostriSolo pochi giorni fa, la nave Sea-Watch 4 dell'omonima Ong ha sbarcato in Italia quasi 400. Dopo il rifiuto di, la nave aveva ottenuto dall'Italia il permesso di entrare all'interno delle nostre acque territoriali per dirigersi a Palermo, assegnato comesicuro. Pochi giorni fa, a Pozzallo sono arrivati iche da oltre un mese si trovavano a bordo della nave mercantile Etienne al largo di. Era stato rifiutato loro l'ingresso da parte dello Stato dell'isola e così pochi ...

