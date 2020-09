Mafia, blitz fra la Sicilia e il Belgio: 7 arresti. La faida tra Favara e Liegi per contrasti sul traffico di droga (Di martedì 15 settembre 2020) Fra il 2016 e il 2018 ci furono quattro morti e tre feriti. Una squadra di investigatori di due Paesi ha svelato la trama di sangue Leggi su repubblica (Di martedì 15 settembre 2020) Fra il 2016 e il 2018 ci furono quattro morti e tre feriti. Una squadra di investigatori di due Paesi ha svelato la trama di sangue

rep_palermo : Mafia, blitz fra la Sicilia e il Belgio: 7 arresti. La faida tra Favara e Liegi per contrasti sul traffico di droga… - romi_andrio : RT @repubblica: Mafia, blitz fra la Sicilia e il Belgio: 7 arresti. La faida tra Favara e Liegi per contrasti sul traffico di droga [di SAL… - bianca_caimi : RT @repubblica: Mafia, blitz fra la Sicilia e il Belgio: 7 arresti. La faida tra Favara e Liegi per contrasti sul traffico di droga [di SAL… - repubblica : Mafia, blitz fra la Sicilia e il Belgio: 7 arresti. La faida tra Favara e Liegi per contrasti sul traffico di droga… - cronaca_news : Mafia, blitz fra la Sicilia e il Belgio: 7 arresti. La faida tra Favara e Liegi per contrasti sul traffico di droga… -