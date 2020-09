Madonna sarà la regista del film biografico dedicato alla sua vita e carriera (Di martedì 15 settembre 2020) Madonna ha annunciato che sarà la regista del film biografico dedicato alla sua vita e carriera, scritto in collaborazione con Diablo Cody. Madonna sarà la regista di un film biografico sulla sua vita e carriera, che ha scritto in collaborazione con Diablo Cody. Il progetto è stato anticipato da alcuni indizi pubblicati sulle sue pagine social e seguirà il percorso che l'ha portata a diventare una star della musica in tutto il mondo. Madonna, che ha all'attivo cinque decenni di carriera, ha saputo reinventarsi più volte e già in passato si è messa alla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)ha annunciato che sarà ladelsua, scritto in collaborazione con Diablo Cody.sarà ladi unsulla sua, che ha scritto in collaborazione con Diablo Cody. Il progetto è stato anticipato da alcuni indizi pubblicati sulle sue pagine social e seguirà il percorso che l'ha portata a diventare una star della musica in tutto il mondo., che ha all'attivo cinque decenni di, ha saputo reinventarsi più volte e già in passato si è messa...

