M¥SS KETA è Giovanna Hardcore nel nuovo singolo (Di martedì 15 settembre 2020) M¥SS KETA è Giovanna Hardcore nel suo nuovo singolo: da Regina di Porta Venezia a novella pulzella d’Orleans Da Regina di Porta Venezia a novella pulzella d’Orleans. Donna estatica ed eretica come l’eroina francese: l’estasi dell’Hardcore e l’eresia del clubbing in uno spazio aperto e sconfinato. M¥SS KETA è tornata su tutte le piattaforme con il… L'articolo M¥SS KETA è Giovanna Hardcore nel nuovo singolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 settembre 2020) M¥SSnel suo: da Regina di Porta Venezia a novella pulzella d’Orleans Da Regina di Porta Venezia a novella pulzella d’Orleans. Donna estatica ed eretica come l’eroina francese: l’estasi dell’e l’eresia del clubbing in uno spazio aperto e sconfinato. M¥SSè tornata su tutte le piattaforme con il… L'articolo M¥SSnelCorriere Nazionale.

RADIOEFFEITALIA : M¥SS KETA - LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA - THE MANIFESTO (feat. La Pina, - 95_marsei : RT @felixfukuda: Ragazzi Katya in diretta su IG che fa workout su una canzone di M¥SS KETA. QUANTA ICONICITÀ. - Beverly_Nhills : RT @felixfukuda: Ragazzi Katya in diretta su IG che fa workout su una canzone di M¥SS KETA. QUANTA ICONICITÀ. - coolserietv : RT @bestawocado: @coolserietv M¥SS KETA ft. Yekaterina Petrovna Zamolodchikova: dalla Russia con amore ???? chi cazzo devo pagare per la coll… - bestawocado : @coolserietv M¥SS KETA ft. Yekaterina Petrovna Zamolodchikova: dalla Russia con amore ???? chi cazzo devo pagare per la collabbbbbbb -

Ultime Notizie dalla rete : M¥SS KETA Populous: è uscito il video di "Soy Lo Que Soy", un inno alla diversità e all'unicità Ondamusicale