Lutto nel mondo del cinema | Sei Ashina ritrovata morta in casa | l’attrice aveva 36 anni

La città di Como in lutto per l'omicidio di don Roberto Malgesini, morto dopo essere stato accoltellato in strada da un senzatetto con problemi psichici. Sul luogo della tragedia è arrivato il vescovo ...Como è sotto choc per l’omicidio di un prete. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ucciso martedì mattina alle 7 in piazza San Rocco in centro. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un sen ...Don Roberto lo hanno trovato coperto di sangue, col corpo martoriato dalle coltellate. La più infame, quella fatale, lo ha colpito al collo. Una vita passata ad aiutare gli ultimi (e i migranti) spezz ...