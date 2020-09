L’uragano Sally si rafforza, venti a 160km/h: traiettoria tra Mississippi e Louisiana, si teme un “landfall storico” [FOTO] (Di martedì 15 settembre 2020) L’uragano Sally ieri si e’ rafforzato a categoria 2 e oggi dovrebbe toccare terra probabilmente a Biloxi, in Mississippi. I venti si sono rafforzati a 160km/h, ma la cosa piu’ preoccupante e’ il suo lento avvicinamento finale. Sally potrebbe seguire, secondo gli esperti, la linea di confine tra Mississipi e Louisiana, in una traiettoria simile a quella di Katrina, che nel 2005 ha devastato New Orleans. Il National Hurricane Center ha fatto sapere che Sally dovrebbe arrivare sulla costa del Golfo stasera (ora locale), e potrebbe “avvicinarsi alla forza di un uragano maggiore” (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Il presidente americano Donald Trump ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) L’uraganoieri si e’to a categoria 2 e oggi dovrebbe toccare terra probabilmente a Biloxi, in. Isi sonoti a/h, ma la cosa piu’ preoccupante e’ il suo lento avvicinamento finale.potrebbe seguire, secondo gli esperti, la linea di confine tra Mississipi e, in unasimile a quella di Katrina, che nel 2005 ha devastato New Orleans. Il National Hurricane Center ha fatto sapere chedovrebbe arrivare sulla costa del Golfo stasera (ora locale), e potrebbe “avvicinarsi alla forza di un uragano maggiore” (vedidella gallery scorrevole in alto). Il presidente americano Donald Trump ha ...

tusciaweb : L’uragano Sally in arrivo tra Mississipi e Louisiana Washington -L'uragano Sally in arrivo tra Mississipi e L - ilmeteoit : #Meteo: l'URAGANO #Sally è #Pronto all'IMPATTO sulla #Florida con #PIOGGE torrenziali e #VENTI a 160 km/h. Ecco l'E… - giornaleprociv : L'uragano Sally spaventa la Louisiana. Gli esperti: 'Potenzialmente mortale' ?? - iconameteo : L'uragano #Sally è fermo sulla costa degli Stati Uniti, ed è un problema #HurricaneSally - interrisnews : L'uragano #Sally minaccia le coste degli #Usa: le previsioni per i prossimi giori -

Ultime Notizie dalla rete : L’uragano Sally Meteo: l'URAGANO Sally è Pronto all'IMPATTO sulla Florida con PIOGGE torrenziali e VENTI a 160 km/h. Ecco l'Evoluzione iL Meteo