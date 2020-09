Lugano-Ambrì, conto alla rovescia per il derby del 26 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Il Lugano informa i suoi abbonati. Da domani sarà possibile registrare la propria presenza al derby amichevole Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) Ilinforma i suoi abbonati. Da domani sarà possibile registrare la propria presenza alamichevole

hockeywords_com : Amichevoli NL/ICEHL/AHL: ticinesi dai due volti; bene Lugano, male Ambrì - - teletext_ch_it : Hockey: Ambri sconfitto,vince il Lugano - Andy86CH : RT @HSHScom: Disponibili i calendari 2020/21 di Ambrì Piotta e Lugano per smartphone e computer - - HSHScom : RT @HSHScom: Disponibili i calendari 2020/21 di Ambrì Piotta e Lugano per smartphone e computer - - AlbeGhirla : RT @HSHScom: Disponibili i calendari 2020/21 di Ambrì Piotta e Lugano per smartphone e computer - -

Ultime Notizie dalla rete : Lugano Ambrì