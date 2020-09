Luca Miniello eccellenza Italiana del marketing per il mercato mondiale

Leggi su howtodofor

(Di martedì 15 settembre 2020) "Se vuoi cose che non hai mai avuto, devi fare cose che non hai mai fatto" ed è quello che è riuscito a fare, in arte Sir. Lukem, classe 1994. Barese di nascita, con un diploma da istituto tecnico industriale, intraprende sin da subito, a 19 anni, un viaggio nel mondo dei social media e dell'imprenditoria digitale, che lo ha portato in giro per il globo. Partendo dalla sua prima esperienza come social media manager su Facebook, è uno dei primi ad aver riconosciuto le potenzialità dei social network come strategia di. Continua a formarsi online partecipando a masterclass di livello internazionale, finché non diventa consulentee startup a Dubai, lavorando con aziende a Londra e Los Angeles, e come social media manager tra Finlandia, Sri ...