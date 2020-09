L’omelia di Don Patriciello: “Perseguite giustizia e mai vendetta, prima dell’orientamento sessuale siamo esseri umani” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Alla Chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano, dove si stanno tenendo i funerali di Maria Paola, prende parola Don Maurizio Patriciello. Ecco la sua omelia: “Perdono per i nostri limiti, il nostro stupido orgoglio, i nostri peccati. Ora il tempo della preghiera. Sei passata in questo mondo come un fulmine, una dolorosa, tragica sera. Sei stata battezzata 15 giugno 2003 da questo prete che oggi sta celebrando il funerale. siamo in chiesa, la casa dove rimbomba la voce di dio, dove l’odio tace. Accompagnare una mamma e un papà al cimitero per la scomparsa di una figlia 18enne è un dolore troppo grande. Oggi pure volendo andare a spulciare, cercare, le parole più belle dette nei secoli, servirebbe a ben poco. E allora non ci resta che implorare la parola de Vangelo e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Alla Chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano, dove si stanno tenendo i funerali di Maria Paola, prende parola Don Maurizio. Ecco la sua omelia: “Perdono per i nostri limiti, il nostro stupido orgoglio, i nostri peccati. Ora il tempo della preghiera. Sei passata in questo mondo come un fulmine, una dolorosa, tragica sera. Sei stata battezzata 15 giugno 2003 da questo prete che oggi sta celebrando il funerale.in chiesa, la casa dove rimbomba la voce di dio, dove l’odio tace. Accompagnare una mamma e un papà al cimitero per la scomparsa di una figlia 18enne è un dolore troppo grande. Oggi pure volendo andare a spulciare, cercare, le parole più belle dette nei secoli, servirebbe a ben poco. E allora non ci resta che implorare la parola de Vangelo e ...

pezzullo_rocco : RT @CaritasAversa: “E a noi la forza di andare avanti e la fiducia che il bene non può essere vinto e che quindi l’amore, quello che ha isp… - CaritasAversa : “E a noi la forza di andare avanti e la fiducia che il bene non può essere vinto e che quindi l’amore, quello che h… - RedaconRadionov : L’omelia di don Giovanni Ruozi e il «Giubileo della terra» - - fordeborah5 : RT @LaLibertaOnline: Ecologia basata su scelte d’amore: l'omelia di don Giovanni Ruozi per la veglia nella giornata per la custodia del cre… - LaLibertaOnline : Ecologia basata su scelte d’amore: l'omelia di don Giovanni Ruozi per la veglia nella giornata per la custodia del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’omelia Don Alla Santa Maria di Talsano il saluto di don Angelo Panzetta, neo arcivescovo di Crotone-Santa Severina Corriere di Taranto