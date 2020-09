LIVE – Cecchinato-Edmund 3-6, 6-6 Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro fra Marco Cecchinato e Kyle Edmund, valido per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il siciliano, così come Musetti, ha superato i tre turni di qualificazione e vuole tornare a pensare in grande sulla sua terra rossa. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso un LIVE testuale, in programma non prima delle ore 19:00 di martedì 15 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Cecchinato-Edmund 3-6, 6-6 SECONDO SET – Disastro del britannico, dritto spedito in rete! 6-4. SECONDO SET ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Ile latestuale dell’incontro fra Marcoe Kyle, valido per il primo turno degliBNL d’Italia. Il siciliano, così come Musetti, ha superato i tre turni di qualificazione e vuole tornare a pensare in grande sulla sua terra rossa. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso untestuale, in programma non prima delle ore 19:00 di martedì 15 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA3-6, 6-6 SECONDO SET – Disastro del britannico, dritto spedito in rete! 6-4. SECONDO SET ...

