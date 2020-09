L’Italia e la promessa dell’idrogeno: tra il sogno di diventare hub europeo e il nodo dei costi di quello prodotto con le fonti rinnovabili (Di martedì 15 settembre 2020) L’Italia futuro hub europeo e del Mediterraneo sul fronte dell’idrogeno. Obiettivo: portare in tutta Europa quello prodotto in Africa da fonti rinnovabili. E usarlo anche nella Penisola per i trasporti, l’industria pesante e il riscaldamento. Un piano che potrebbe in parte essere finanziato con i fondi del Next Generation Eu e oltre a ridurre le emissioni spingerebbe il pil e creerebbe 540mila nuovi posti di lavoro al 2050. “Il filone dell’idrogeno sarà fortemente valorizzato nel quadro del recovery plan italiano”, ha anticipato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri lunedì, confermando che sarà al centro del piano per decarbonizzare l’ex Ilva. Ma i punti di domanda sono tanti. Quanto durerà la fase di transizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) L’Italia futuro hube del Mediterraneo sul fronte dell’idrogeno. Obiettivo: portare in tutta Europain Africa da. E usarlo anche nella Penisola per i trasporti, l’industria pesante e il riscaldamento. Un piano che potrebbe in parte essere finanziato con i fondi del Next Generation Eu e oltre a ridurre le emissioni spingerebbe il pil e creerebbe 540mila nuovi posti di lavoro al 2050. “Il filone dell’idrogeno sarà fortemente valorizzato nel quadro del recovery plan italiano”, ha anticipato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri lunedì, confermando che sarà al centro del piano per decarbonizzare l’ex Ilva. Ma i punti di domanda sono tanti. Quanto durerà la fase di transizione ...

