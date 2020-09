Lista “Tutti Telese”, sospiro di sollievo: anche i tamponi confermano la negatività (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia che Vincenzo Fuschini, candidato della Lista Tutti Telese, era risultato positivo al test del Coronavirus, ha immediatamente mobilitato l’intera compagine capeggiata dal candidato sindaco Giovanni Caporaso che, di fatto, ha rapidamente avviato l’iter per la verifica delle condizioni di salute di tutti i candidati e dei più stretti collaboratori. Nella mattinata di ieri, infatti, si sono sottoposti tutti al test sierologico (risultato negativo per tutti) presso un laboratorio locale, dopodiché nel pomeriggio si sono recati presso il Centro Delta Sannio Tech di Apollosa per il tampone rinofaringeo. Questa mattina l’esito: tutti negativi. Ciò nonostante, domani, così come da protocollo, candidati e più stretti collaboratori si sottoporranno nuovamente al tampone presso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia che Vincenzo Fuschini, candidato dellaTutti Telese, era risultato positivo al test del Coronavirus, ha immediatamente mobilitato l’intera compagine capeggiata dal candidato sindaco Giovanni Caporaso che, di fatto, ha rapidamente avviato l’iter per la verifica delle condizioni di salute di tutti i candidati e dei più stretti collaboratori. Nella mattinata di ieri, infatti, si sono sottoposti tutti al test sierologico (risultato negativo per tutti) presso un laboratorio locale, dopodiché nel pomeriggio si sono recati presso il Centro Delta Sannio Tech di Apollosa per il tampone rinofaringeo. Questa mattina l’esito: tutti negativi. Ciò nonostante, domani, così come da protocollo, candidati e più stretti collaboratori si sottoporranno nuovamente al tampone presso ...

