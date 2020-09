Lione, il presidente Aulas: “Il Barcellona offre 30 milioni per Depay? Mi avevano detto che c’era crisi” (Di martedì 15 settembre 2020) Stoccata di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, diretta al Barcellona e al presidente Bartomeu. Il numero uno del club transalpino ha ripreso una notizia di mercato su un’offerta di 30 milioni dei Blaugrana per Memphis Depay, stella del Lione. “Domenica scorsa Bartomeu mi aveva detto che c’era crisi a causa del Covid e che faticava a fare un’offerta del genere” – ha scritto Aulas su Twitter. Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro Voetbal https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le Progres⁩ Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Stoccata di Jean-Micheldel, diretta ale alBartomeu. Il numero uno del club transalpino ha ripreso una notizia di mercato su un’offerta di 30dei Blaugrana per Memphis, stella del. “Domenica scorsa Bartomeu mi avevache c’era crisi a causa del Covid e che faticava a fare un’offerta del genere” – ha scrittosu Twitter. Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro Voetbal https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le Progres⁩ Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de ...

