Lione, il presidente Aulas: "Il Barcellona non può fare un'offerta per Depay" (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha commentato le voci di mercato che associano l'attaccante della sua squadra, Depay, al Barcellona. Un tweet che sembra chiudere la possibilità di vedere l'olandese in blaugrana. Questo infatti il post di Aulas: "Il presidente del Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità di fare un'offerta Memphis". Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro Voetbal https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le Progres⁩ Le président du Barça m'a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n'avait pas de ...

