Liga, il Real Madrid travolge il Getafe in amichevole: poker di gol per Benzema (Di martedì 15 settembre 2020) Vittoria roboante del Real Madrid nell'unica amichevole pre-campionato delle Merengues prima dell'esordio nella prima giornata della Liga 2020/2021 in programma domenica alle 21:00 contro la Real Sociedad. Gli uomini di Zinedine Zidane hanno infatti travolto il Getafe per 6-0 allo stadio di allenamento intitolato ad Alfredo Di Stefano. Tutte le reti sono state messe a segno nel primo tempo: mattatore del match Karim Benzema, autore di ben quattro gol. A completare il tabellino dei marcatori sono stati Sergio Ramos e il giovane del Castilla Sergio Arribas.

