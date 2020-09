Libertadores, Boca in campo con i contagiati: la Conmebol lo permette (Di martedì 15 settembre 2020) Una decisione al limite del possibile scalda gli animi in Libertadores. La Conmebol concede la possibilità di schierare i positivi, il Libertad risponde a tono Una scelta scellerata della Conmebol ha scaldato gli animi in Libertadores. La Federazione ha concesso al Boca Juniors la possibilità di convocare e schierare anche i giocatori positivi al Covid-19. Una decisione che sconfessa il protocollo sanitario sudamericano. Gli Xeneizez possono così contare quasi sulla intera rosa per la gara in programma giovedì notte contro il Libertad in Paraguay. La dirigenza del Libertad ha duramente criticato tale scelta con un comunicato in cui esprime “indignazione e ripudio”, annunciando “ricorso immediato contro una decisione che mette a rischio la salute non solo dei ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Una decisione al limite del possibile scalda gli animi in. Laconcede la possibilità di schierare i positivi, il Libertad risponde a tono Una scelta scellerata dellaha scaldato gli animi in. La Federazione ha concesso alJuniors la possibilità di convocare e schierare anche i giocatori positivi al Covid-19. Una decisione che sconfessa il protocollo sanitario sudamericano. Gli Xeneizez possono così contare quasi sulla intera rosa per la gara in programma giovedì notte contro il Libertad in Paraguay. La dirigenza del Libertad ha duramente criticato tale scelta con un comunicato in cui esprime “indignazione e ripudio”, annunciando “ricorso immediato contro una decisione che mette a rischio la salute non solo dei ...

