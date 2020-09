Libero quotidiano e le scuole paragonate al carcere (e al 41-bis) (Di martedì 15 settembre 2020) Come al 41 bis. Questo è il paragone che appare oggi in prima pagina su Libero. Le scuole, secondo la giornalista Azzurra Barbuto, hanno perso la ‘sacralità’ del luogo trasformandosi in carceri (di massima sicurezza, facendo riferimento al trattamento legislativo citato fin dal titolo) per gli studenti. Secondo il quotidiano di Pietro Senaldi, dunque, tutte quelle regole e protocolli concordati dal Comitato Tecnico-Scientifico, sottoscritti dai Ministeri di Salute e Istruzione e dalle Regione, sono esagerate per la riapertura scuole. LEGGI ANCHE > L’indignazione per il video ‘dell’autoscontro’ con i banchi a rotelle. Ma il filmato è del 2017 «Nell’ansia di rendere le scuole luoghi battericamente puri e le classi sale ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) Come al 41 bis. Questo è il paragone che appare oggi in prima pagina su. Le, secondo la giornalista Azzurra Barbuto, hanno perso la ‘sacralità’ del luogo trasformandosi in carceri (di massima sicurezza, facendo riferimento al trattamento legislativo citato fin dal titolo) per gli studenti. Secondo ildi Pietro Senaldi, dunque, tutte quelle regole e protocolli concordati dal Comitato Tecnico-Scientifico, sottoscritti dai Ministeri di Salute e Istruzione e dalle Regione, sono esagerate per la riapertura. LEGGI ANCHE > L’indignazione per il video ‘dell’autoscontro’ con i banchi a rotelle. Ma il filmato è del 2017 «Nell’ansia di rendere leluoghi battericamente puri e le classi sale ...

Ettore572 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @dariomazzocchi spiega perché Boris Johnson fa bene a tenere il punto su Brexit - Capezzone : Su @atlanticomag @dariomazzocchi spiega perché Boris Johnson fa bene a tenere il punto su Brexit - FilippoGiov : RT @dariomazzocchi: Save the Union, le ragioni di Boris: integrità del Regno e libero commercio. I motivi dello scontro con l’Ue oggi su ?@… - dariomazzocchi : Save the Union, le ragioni di Boris: integrità del Regno e libero commercio. I motivi dello scontro con l’Ue oggi s… - LucaCarosi : RT @PierluigiBiondi: ?? oggi sul quotidiano Libero la bella storia di una terra che non si è arresa davanti al coronavirus. Consapevolezza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero quotidiano Psg, rissa furibonda con il Marsiglia tra sputi e insulti razzisti: Neymar protagonista, il video Liberoquotidiano.it Immigrazione, Marco Minniti: "Va gestita in Libia, non qui. Se cade la Tunisia, il caos"

La pandemia ha sconvolto il mondo ancora più dell'11 settembre, che abbiamo ricordato pochi giorni fa. Ha chiuso in casa centinaia di milioni di persone, fermato processi geopolitici, sconvolto l'econ ...

Il Siena guarda al mercato Occhi puntati su Sansone

Sempre con il doppio filo campo-mercato il nuovo Siena prosegue nella sua fase di avvicinamento al via ufficiale della stagione. Ieri la squadra di mister Alberto Gilardino ha svolto solo un allenamen ...

Manifesti elettorali, incredibile ma vero

Insieme si può Blastando il candidato del centrosinistra Eugenio Giani Slogan vincente non si cambia WTF?! Giorgia e Sailor (via Libero) Gli altri manifesti di “VotaOrazio”, goliardata elettorale di R ...

La pandemia ha sconvolto il mondo ancora più dell'11 settembre, che abbiamo ricordato pochi giorni fa. Ha chiuso in casa centinaia di milioni di persone, fermato processi geopolitici, sconvolto l'econ ...Sempre con il doppio filo campo-mercato il nuovo Siena prosegue nella sua fase di avvicinamento al via ufficiale della stagione. Ieri la squadra di mister Alberto Gilardino ha svolto solo un allenamen ...Insieme si può Blastando il candidato del centrosinistra Eugenio Giani Slogan vincente non si cambia WTF?! Giorgia e Sailor (via Libero) Gli altri manifesti di “VotaOrazio”, goliardata elettorale di R ...