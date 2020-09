Lewis Hamilton e la dichiarazione della maglietta Black Lives Matter (Di martedì 15 settembre 2020) L’organo di governo della Formula 1 sta esaminando una potenziale violazione delle regole da parte del campione del mondo Lewis Hamilton, dopo l’esibizione della maglietta Black Lives Matter dopo il Gran Premio di Toscana di domenica. La maglietta Black Lives Matter incriminata Hamilton, che ha vinto la gara dal compagno di squadra Valtteri Bottas, ha indossato una maglietta sul podio con il messaggio “Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor“. Taylor era un afro-americano che è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia di Louisville a marzo, quando hanno fatto irruzione nel suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020) L’organo di governoFormula 1 sta esaminando una potenziale violazione delle regole da parte del campione del mondo, dopo l’esibizionedopo il Gran Premio di Toscana di domenica. Laincriminata, che ha vinto la gara dal compagno di squadra Valtteri Bottas, ha indossato unasul podio con il messaggio “Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor“. Taylor era un afro-americano che è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia di Louisville a marzo, quando hanno fatto irruzione nel suo ...

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE AL MUGELLO ?? Gara piena di incidenti e colpi di scena La classifica: - Eurosport_IT : Lewis Hamilton ancora in prima linea nella lotta al razzismo ????????? 'Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breon… - the_sara_s : RT @nikiigahan: La Formula 1 promuove un'iniziativa chiamata 'We Race as One', poi vogliono dare una multa a Lewis Hamilton per aver indoss… - sowmyasofia : Lewis Hamilton e la dichiarazione della maglietta Black Lives Matter - savssh : RT @nikiigahan: La Formula 1 promuove un'iniziativa chiamata 'We Race as One', poi vogliono dare una multa a Lewis Hamilton per aver indoss… -