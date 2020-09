Letizia di Spagna compie 48 anni e incanta. Mentre i suoi capelli grigi fanno tendenza (Di martedì 15 settembre 2020) Letizia di Spagna compie 48 anni, è nata infatti il 15 settembre 1972. Il mezzo secolo si avvicina e la Regina è semplicemente divina, una delle teste coronate più affascinanti al mondo. Quest’anno però il suo è un compleanno particolare, forse più sottotono degli altri. Infatti, sua figlia Leonor è stata costretta a tornare in quarantena dopo che un compagno è risultato positivo, costretta all’isolamento anche la secondogenita Sofia che così ad appena due giorni dall’inizio della scuola si sono ritrovate nuovamente a seguire le lezioni da casa. Questo però non ha impedito a Letizia di attendere ai suoi doveri di Corte. Così, la Sovrana ha visitato il collegio pubblico Nuestra Señora del ... Leggi su dilei (Di martedì 15 settembre 2020)di48, è nata infatti il 15 settembre 1972. Il mezzo secolo si avvicina e la Regina è semplicemente divina, una delle teste coronate più affascinanti al mondo. Quest’anno però il suo è un compleanno particolare, forse più sottotono degli altri. Infatti, sua figlia Leonor è stata costretta a tornare in quarantena dopo che un compagno è risultato positivo, costretta all’isolamento anche la secondogenita Sofia che così ad appena due giorni dall’inizio della scuola si sono ritrovate nuovamente a seguire le lezioni da casa. Questo però non ha impedito adi attendere aidoveri di Corte. Così, la Sovrana ha visitato il collegio pubblico Nuestra Señora del ...

dilei_it : Letizia di Spagna compie 48 anni e incanta. Mentre i suoi capelli grigi fanno tendenza - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di Letizia Ortiz Rocasolano, è la regina consorte di Spagna per matrimonio, essendo moglie del… - DRepubblicait : I 48 anni di Letizia Ortiz, regina di Spagna con la passione per gli abiti low cost - zazoomblog : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con lo chemisier low cost (che piacerebbe a Kate) - #royal #giorno.… - IOdonna : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con lo chemisier low cost (che piacerebbe a Kate) -