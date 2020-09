L’esordio di Ditonellapiaga per BMG | il 18 settembre escono il brano e il video di “Per un’ora d’amore”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) La giovane cantante romanafirma per BMG ed esce il 18con ile ilPer un’ora d’amore Per un’ora d’amore è il primo segno del nuovo percorso discografico della giovane cantante romana, all’anagrafe Margherita Carducci, che ha appena firmato per BMG, in collaborazione con la neonata Dischi Belli. Già conosciuta e molto apprezzata nel circuito capitolino dei live club e delle jam session,è un’artista dalla personalità fluida con l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della propria identità, spesso solare e piena di entusiasmo, a volte nevrotica, a tratti malinconica. Sono le infinite articolazioni ...