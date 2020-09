L’Esorcista | 5 curiosità davvero inquietanti | l’incidente | le morti e quel killer…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 15 settembre 2020) Quante e quali curiosità si nascondono dietro un cult dell’horror come L’Esorcista? Moltissime, e una più interessante dell’altra. Oggi vi portiamo dietro le quinte dell’intramontabile film del 1973 con 5 curiosità imperdibili. L’Esorcista, 5 curiosità sul film 1. Ellen Burstyn e l’incidente sul set Una premessa è doverosa: basta guardare il film per capire quanto gli attori si siano ‘divertiti’ a recitare certe scene sul set. Ma è facile anche immaginare quanto siano state complesse e perfino pericolose. Forse in pochi sanno che proprio Ellen Burstyn, l’attrice co-protagonista che ha interpretato il personaggio di Chris MacNeil, si è fatta male durante le riprese. Avete presente l’urlo agghiacciante che lancia nella pellicola? Beh, è tutto vero: in...