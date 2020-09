Lesbo | dopo l’incendio al campo di Moria | esplodono le proteste A Firenze la manifestazione di solidarietà

Leggi su open.online

(Di martedì 15 settembre 2020) Non c’è tregua per le almeno 12mila persone assembrate nelprofughi di, l’isola greca che più di qualsiasi altra è diventata un simbolo della crisi migratoria nel Mediterraneo. Tra l’8 e il 9 settembre diversi fuochi sono stati appiccati nelprofughiche 35 persone sono risultate positive al Coronavirus. Secondo quanto riportato da diversi media, sarebbero stati gli stessi residenti delad appiccare il fuoco per protesta contro l’ipotesi del lockdown ma, come ci spiega Babis Petsikos, operatore sociale presso Lesvos Solidarity, molto probabilmente si tratta di un gesto di disperazione da parte di persone che,aver vissuto nel fango per mesi o in alcuni casi per anni, si trovano ora a ...