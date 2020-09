L'Ente Nazionale per il Microcredito rilancia l'imprenditoria al femminile (Di martedì 15 settembre 2020) L'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) è l'Ente pubblico italiano avEnte la missione di favorire l'accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormEnte svantaggiate. Per sensibilizzare il territorio all'uso degli strumenti microfinanziari e soprattutto per sostenere il Women Empowerment, l'Ente ha deciso di organizzare una serie di eventi che sostengano le ragioni della microfinanza individuando di volta in volta un target di riferimento. A Loreto, un comune simbolo della laboriosità della nostra Italia che, anche per la sua storia, è una cassa di risonanza naturale di questo progetto è stato promosso l'incontro legato al mondo dell'auto impresa al femminile. Un progetto che parte da lontano e che ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) L'per il(ENM) è l'pubblico italiano avla missione di favorire l'accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormsvantaggiate. Per sensibilizzare il territorio all'uso degli strumenti microfinanziari e soprattutto per sostenere il Women Empowerment, l'ha deciso di organizzare una serie di eventi che sostengano le ragioni della microfinanza individuando di volta in volta un target di riferimento. A Loreto, un comune simbolo della laboriosità della nostra Italia che, anche per la sua storia, è una cassa di risonanza naturale di questo progetto è stato promosso l'incontro legato al mondo dell'auto impresa al. Un progetto che parte da lontano e che ...

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - tempoweb : la via in rosa per rilanciare l'economia #microcredito #enm #mariobaccini #impreserosa #15settembre… - LuceverdeMilano : ????#SCIOPERO ENAC ???? ? ? VOLI A RISCHIO MERCOLEDÌ ?? #16SETTEMBRE ?? ??Sciopero di 24 ore che interesserà i lavo… - emilia_natale : RT @FpCgilMilano: Contro la trasformazione dell'Enac in ente pubblico economico e contro qualsiasi tentativo di privatizzare l'unica autori… - LuceverdeRoma : ????#SCIOPERO ENAC ???? ? ? VOLI A RISCHIO MERCOLEDÌ ?? #16SETTEMBRE ?? ??Sciopero di 24 ore che interesserà i lavo… -