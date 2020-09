Le trattative e il sogno nascosto: il ritorno dei templari in Vaticano (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Le sfide per il riconoscimento e il ritorno dopo il lockdown: i templari sulle strade della Capitale e quei rapporti con il Vaticano Non è da escludere che in passato, magari durante una delle tante epidemie di peste, i templari si siano coperti il volto con qualcosa come oggi accade con la mascherina. Ma fa comunque una certa impressione veder sfilare circa duecento cavalieri, croce rossa sul petto e lunghi mantelli bianchi, con il simbolo della lotta al coronavirus. Sabato e domenica i romani si saranno accorti di questo gruppo di persone che “per testimoniare la fede in Cristo” camminava in silenzio tra le strade della Capitale. Dopo i riti contro le notti dei diavoli durante il lockdown, i templari sono tornati a incontrarsi. Partenza da Casa Bonus ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Le sfide per il riconoscimento e ildopo il lockdown: isulle strade della Capitale e quei rapporti con ilNon è da escludere che in passato, magari durante una delle tante epidemie di peste, isi siano coperti il volto con qualcosa come oggi accade con la mascherina. Ma fa comunque una certa impressione veder sfilare circa duecento cavalieri, croce rossa sul petto e lunghi mantelli bianchi, con il simbolo della lotta al coronavirus. Sabato e domenica i romani si saranno accorti di questo gruppo di persone che “per testimoniare la fede in Cristo” camminava in silenzio tra le strade della Capitale. Dopo i riti contro le notti dei diavoli durante il lockdown, isono tornati a incontrarsi. Partenza da Casa Bonus ...

