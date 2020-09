Le trame mafiose minacciano le imprese. Serve una battaglia per la legalità e libertà economica

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) C’è chi, in tempo di crisi, fa molti dei suoi affari migliori. La criminalità organizzata, per esempio. Lucrando in alcuni casi sui fondi pubblici per fare fronte ai guasti del Covid e investendo nelle aziende entrate in difficoltà finanziarie in questi mesi di pandemia e allargando, così, la presa sul tessuto economico: riciclaggio di denaro sporco, appalti, servizi, smaltimento rifiuti, etc.Va dunque ascoltata con grande attenzione la ministra degli Interni Luciana Lamorgese quando insiste sui legami tra mafia e attività imprenditoriali e si preoccupa che l’espansione delle iniziative criminali travolta l’economia sana, leche operano correttamente sui mercati.“È riduttivo parlare di infiltrazioni”, siamo di fronte a una presenza strutturale delle cosche di ...