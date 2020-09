Le foto del bacio tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (Di martedì 15 settembre 2020) Pubblicate sull’ultimo numero di “Chi” In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, le immagini di Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danza Raimondo Todaro che, tra un allenamento e l’altro, si baciano… è scoppiata la passione tra i due? Lei, ex di Matteo Salvini, è single, come lui, dopo la separazione dalla ballerina Francesca Tocca, e sembra proprio che tra i due sia nata una forte intesa… non solo nella danza. I rumors già correvano tra i corridoi della Rai, ma per ora Todaro nega. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di martedì 15 settembre 2020) Pubblicate sull’ultimo numero di “Chi” In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, le immagini di, tra le concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danzache, tra un allenamento e l’altro, si baciano… è scoppiata la passione tra i due? Lei, ex di Matteo Salvini, è single, come lui, dopo la separazione dalla ballerina Francesca Tocca, e sembra proprio che tra i due sia nata una forte intesa… non solo nella danza. I rumors già correvano tra i corridoi della Rai, ma per oranega. L'articolo 361magazine.

matteosalvinimi : ?FATE GIRARE QUESTA NOTIZIA, PERCHÉ NEI TG NON LA VEDRETE DI CERTO... Un candidato del PD che pubblica una foto con… - rtl1025 : ?? “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi… - Noiconsalvini : ??????LA VERGOGNA: Un candidato del PD pubblica una foto con la scritta “SALVINI APPESO”. - jokervilma : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, #Azzolina: 'Bimbi in ginocchio?' 'Foto strumentalizzata'. Arrivati i 250 banchi attesi alla scuola elementare de… - DANIELJARACH5 : C'ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE E IL MITO DEL SUO WEST. PHOTOBOOK DI 100 PAGINE CON 80 IMMORTALI FOTO B&W DI DINO JARA… -

Ultime Notizie dalla rete : foto del Cumuli di rifiuti a Palermo, le foto del degrado in via Zaire Giornale di Sicilia Era Penny in Dirty Dancing: oggi è una graziosa signora di 63 anni [FOTO]

Qualcuno forse l’ha amata perfino più di Baby, in un paio di momenti. Ma difficilmente lo ammetterà. Stiamo parlando della bellissima e malinconica Penny Johnson in Dirty Dancing. Come è diventata ogg ...

Campania, Regionali. Capodanno (FI): “Sviluppo economico e politica industriale in Campania

Napoli, 15 Settembre – Gennaro Capodanno, candidato per il partito di Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Campania, in un incontro con gli elettori si è soffermato sul ruolo che la Region ...

Massimiliano Morra/ Lory Del Santo: “Flirt con lui? Lo conosco bene e..” (GF Vip)

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. “So di essermi comportato molto male con te, sono consapevole, ci sono rimasto molto male” – esordis ...

Qualcuno forse l’ha amata perfino più di Baby, in un paio di momenti. Ma difficilmente lo ammetterà. Stiamo parlando della bellissima e malinconica Penny Johnson in Dirty Dancing. Come è diventata ogg ...Napoli, 15 Settembre – Gennaro Capodanno, candidato per il partito di Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Campania, in un incontro con gli elettori si è soffermato sul ruolo che la Region ...Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. “So di essermi comportato molto male con te, sono consapevole, ci sono rimasto molto male” – esordis ...