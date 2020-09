L’autoscontro con i banchi a rotelle? E’ un’altra fake news di Salvini contro la Azzolina. Il video è stato girato nel 2017 (Di martedì 15 settembre 2020) E’ diventato virale in poche ore, ma peccato che il video, ripreso da TikTok, con gli alunni che giocano all’autoscontro con i banchi a rotelle – socializzato dal leader della Lega, Matteo Salvini, come al solito per attaccare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzoliana – è stato registrato nel 2017 e non ieri in occasione dell’avvio delle lezioni nelle scuole. . #AzzolinaBocciata pic.twitter.com/D4xUAEqPy8 — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) September 14, 2020 L'articolo L’autoscontro con i banchi a rotelle? E’ un’altra fake news di Salvini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) E’ diventato virale in poche ore, ma peccato che il, ripreso da TikTok, con gli alunni che giocano all’autoscon i– socializzato dal leader della Lega, Matteo, come al solito per attaccare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzoliana – èregistrato nele non ieri in occasione dell’avvio delle lezioni nelle scuole. . #Bocciata pic.twitter.com/D4xUAEqPy8 — Matteo(@matteomi) September 14, 2020 L'articolo L’autoscon i? E’ un’altradi...

