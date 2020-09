Lautaro, terza stagione all'Inter: obiettivo 29 gol per non fermare l'ascesa? (Di martedì 15 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter #Lautaro, il test della terza stagione: obiettivo 29 gol per non fermare l’ascesa? - sportli26181512 : Lautaro, il test della terza stagione: obiettivo 29 gol per non fermare l’ascesa?: Lautaro, il test della terza sta… - Gazzetta_it : #Inter #Lautaro, il test della terza stagione: obiettivo 29 gol per non fermare l’ascesa? - Nando9687 : @luca7goldenwing @Kataklinsmann @_cristiano73 @Nuanda771 @IlVal_79 A Lautaro non avevi alternative, Sanchez già dec… - gradoardo : A me la terza squadra di Lombardia sta un sacco sul cazzo però dire che lautaro è sopravvalutato mi sembra qualcosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro terza Lautaro, il test della terza stagione: obiettivo 29 gol per non fermare l’ascesa? La Gazzetta dello Sport Inter, Vidal rinuncia ai premi per correre da Conte. Milan, Pezzella può essere un affare. Roma, arriva Izzo

Questione di giorni, anzi di ore, e Arturo Vidal sarà un giocatore dell’Inter. Ottenere il via libera dal Barcellona, per il cileno, è stato più complicato del previsto, perché il club azulgrana ha fa ...

Mercato, Juventus: più Suarez che Dzeko. Everton, colpo James Rodriguez

Barcellona continua a essere caldissima visto che ballano tre possibili e importantissimi affari: Luis Suarez alla Juve, Vidal all’Inter e Lautaro Martinez al Barcellona. Sul fronte dell’attaccante ur ...

FANTARACCONTI - Terzo in classifica. E mi godo il podio

Alla penultima giornata di campionato sono quarto a parità di punti con la terza in classifica: la Real Pianto, che ha un punteggio totale più alto del mio. La mia rivale è impegnata contro la Non ci ...

Questione di giorni, anzi di ore, e Arturo Vidal sarà un giocatore dell’Inter. Ottenere il via libera dal Barcellona, per il cileno, è stato più complicato del previsto, perché il club azulgrana ha fa ...Barcellona continua a essere caldissima visto che ballano tre possibili e importantissimi affari: Luis Suarez alla Juve, Vidal all’Inter e Lautaro Martinez al Barcellona. Sul fronte dell’attaccante ur ...Alla penultima giornata di campionato sono quarto a parità di punti con la terza in classifica: la Real Pianto, che ha un punteggio totale più alto del mio. La mia rivale è impegnata contro la Non ci ...