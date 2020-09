Latina | 17enne aggredita da un gruppo di giovani | le sue condizioni

(Di martedì 15 settembre 2020) A, unaè statada undidopo un litigio nato seconda la ragazza per dei motivi molto banali. È stata trasportata in ospedale. … L'articolo proviene da .

Una ragazza di 17 anni è stata aggredita in piazza della Libertà a Latina da alcuni giovani a seguito di una lite nata per futili motivi. È caduta e ha sbattuto la testa in terra, fortunatamente senza ...Viene spinta con violenza e cade a terra sbattendo la testa. Questo è quanto successo lo scorso sabato sera in Piazza della Libertà a Latina. La vittima è una ragazza di 17 anni che, in compagnia di u ...LATINA – Nella serata di sabato i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in Piazza della Libertà a Latina, dopo la segnalazione di una ragazza aggredita. Sul posto, effettivamente, gli agen ...