L'anti-anti-politica (Di martedì 15 settembre 2020) Ogni settimana sull'Espresso la striscia di Mauro BianiSeparati a scuola" Parlamentari buoni, parlamentari cattivi" E da settembre?" Prima il potere" Perché dovrei preoccuparmi per la vita degli altri" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 15 settembre 2020) Ogni settimana sull'Espresso la striscia di Mauro BianiSeparati a scuola" Parlamentari buoni, parlamentari cattivi" E da settembre?" Prima il potere" Perché dovrei preoccuparmi per la vita degli altri"

RaiNews : Nel mirino la consegna delle lettere spesso non effettuata anche in presenza del destinatario - Viminale : Controlli anti #COVID19 delle #Forzedipolizia. Il #13settembre sono state verificate: ?58.547 persone, 74 sanzionat… - AntonioCasilli : Applicazioni di contact tracing. Download/popolazione(*): ????33% ????21,6% ????20% ????17,3% ????17% ????(NI) 15% ????12,5%. ????8… - ricgri68 : RT @RaiNews: Nel mirino la consegna delle lettere spesso non effettuata anche in presenza del destinatario - agentsofzion : Anti-semitismo -

Ultime Notizie dalla rete : anti anti Sicilia, stretta anti-Covid ai seggi del referendum: gel anche per le matite La Repubblica Marsala, ospedale centro anti-Covid 19? Scontro fra candidati sindaco

Sono passati pochi giorni dalla approvazione dei candidati sindaci e delle liste del Consiglio comunale di Marsala che già si assiste ad un vero e proprio scontro tra alcuni aspiranti alla sindacatura ...

Disco verde dal Comune: un mese in più ai tavolini nelle piazze e nelle strade di Firenze

Il provvedimento aveva riscosso grande successo con oltre mille concessioni rilasciate perché si integrava perfettamente con le regole di distanziamento anti Covid». La proroga, come riporta l ...

Ecco il Piano anti-Covid a scuola «Per casi sospetti accesso rapido al tampone»

«In casi sospetti è previsto l’accesso rapido ai tamponi per studenti e insegnanti: gli esiti nella giornata con isolamento solo in caso di positività accertata» Scatta il piano anti- Covid a scuola e ...

Sono passati pochi giorni dalla approvazione dei candidati sindaci e delle liste del Consiglio comunale di Marsala che già si assiste ad un vero e proprio scontro tra alcuni aspiranti alla sindacatura ...Il provvedimento aveva riscosso grande successo con oltre mille concessioni rilasciate perché si integrava perfettamente con le regole di distanziamento anti Covid». La proroga, come riporta l ...«In casi sospetti è previsto l’accesso rapido ai tamponi per studenti e insegnanti: gli esiti nella giornata con isolamento solo in caso di positività accertata» Scatta il piano anti- Covid a scuola e ...