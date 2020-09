L’annuncio della pasticceria Cavalletti: “Riapriamo, torna il Millefoglie” (Di martedì 15 settembre 2020) “Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai!“. Con un post a sorpresa su Facebook, la storica pasticceria di via Nemorense, nel quartiere Trieste di Roma – famosa nel mondo fin dal 1951 per il Millefoglie – ha annunciato l‘imminente riapertura. “Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo sentito veramente tante cose ma l’unica cosa che abbiamo ascoltato è stato l’affetto della gente. Un affetto che ci ha riempito il cuore e dato ancora più forza e sprint per riaprire – si legge sulla pagina Facebook – Cavalletti è una storia che dura da tanto tempo e mira all’infinito. Un momento duro e complicato come il lockdown l’abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) “stando, preparate i cucchiai!“. Con un post a sorpresa su Facebook, la storicadi via Nemorense, nel quartiere Trieste di Roma – famosa nel mondo fin dal 1951 per il Millefoglie – ha annunciato l‘imminente riapertura. “Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo sentito veramente tante cose ma l’unica cosa che abbiamo ascoltato è stato l’affettogente. Un affetto che ci ha riempito il cuore e dato ancora più forza e sprint per riaprire – si legge sulla pagina Facebook –è una storia che dura da tanto tempo e mira all’infinito. Un momento duro e complicato come il lockdown l’abbiamo ...

