L’amministratore delegato di Netflix non è stato «trovato in possesso di circa 13.000 files di materiale pedopornografico» e quindi arrestato (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 13 settembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica mostra uno screenshot del canale Telegram di QAnon – parte del network complottista di cui avevamo parlato approfonditamente qui – in cui si legge: «#justiceiscoming. Il Ceo di Netflix – Reed Hastings – è stato catturato dagli agenti dell’Fbi con 13.000 file di pornografia infantile. È stato arrestato nella sua casa in California». L’immagine è accompagnata da un commento, pubblicato dall’autore del post, in cui si legge: «Una brava persona..». Si tratta di una notizia ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 13 settembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica mostra uno screenshot del canale Telegram di QAnon – parte del network complottista di cui avevamo parlato approfonditamente qui – in cui si legge: «#justiceiscoming. Il Ceo di– Reed Hastings – ècatturato dagli agenti dell’Fbi con 13.000 file di pornografia infantile. Èarrenella sua casa in California». L’immagine è accompagnata da un commento, pubblicato dall’autore del post, in cui si legge: «Una brava persona..». Si tratta di una notizia ...

OfficialASRoma : ?????? Oggi 17:00, in diretta su @RomaTV e sui profili social dell'#ASRoma, il CEO Guido Fienga e l'Amministratore Del… - lo_spiffero : L'attacco dell'amministratore delegato di Sagat - CSSport1015 : RT @OfficialASRoma: ?????? Oggi 17:00, in diretta su @RomaTV e sui profili social dell'#ASRoma, il CEO Guido Fienga e l'Amministratore Delegat… - ValeRossignoli : RT @OfficialASRoma: ?????? Oggi 17:00, in diretta su @RomaTV e sui profili social dell'#ASRoma, il CEO Guido Fienga e l'Amministratore Delegat… - LoreSerafins : RT @OfficialASRoma: ?????? Oggi 17:00, in diretta su @RomaTV e sui profili social dell'#ASRoma, il CEO Guido Fienga e l'Amministratore Delegat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amministratore delegato I soldi per le opere pubbliche ci sono: perché restiamo un Paese a ostacoli? L’Economia lunedì gratis Corriere della Sera