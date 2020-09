L' album del giorno | Marilyn Manson | We are chaos

Leggi su panorama

(Di martedì 15 settembre 2020) Gli undiciin studio pubblicati finora danon sono esattamente tutti epocali. Qualche pezzo memorabile (ad esempio Heaven upside down, The Mephistopheles of Los Angeles, la cover di You're so vain, They said that Hell's not hot, Putting holes in happiness) e poi una serie di riempitivi spesso banali e soprattutto inutili. Per anni è stato questa la traiettoria del controverso rocker: una carriera in bilico tra grandi intuizioni e pezzi totalmente prescindibili. Ecco, We are, ha come primo grande pregio quello di contenere dieci canzoni, dieci brani che hanno un motivo per essere nella tracklist del disco, tutti composti prima della pandemia che ha paralizzato il mondo. Dal punto di vista della qualità del songwriting, questo è verosimilmente il miglior lavoro di Brian ...