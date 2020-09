La vita in diretta, salta la puntata di lunedì e Alberto Matano lascia il posto a Insina e Delogu (Di martedì 15 settembre 2020) Lo scorso lunedì è tornata la nuova stagione di uno dei programmi più amati di Rai 1 ovvero La vita in diretta questa volta condotta soltanto da Alberto Matano. A differenza della scorsa stagione quindi la conduzione è stata affidata soltanto ad Alberto e Lorella Cuccarini invece è stata fatta fuori. Gli appuntamenti della scorsa settimana sono stati davvero un grande successo tanto che l’ex giornalista del Tg1 ha ottenuto degli ascolti davvero strepitosi ed ha battuto anche la concorrenza ovvero Barbara D’Urso che nel frattempo andava in onda su Canale 5 con il suo programma Pomeriggio 5. Nella giornata di ieri però lunedì 14 settembre 2020, Stranamente non è andata in onda la puntata di La vita in ... Leggi su controcopertina (Di martedì 15 settembre 2020) Lo scorso lunedì è tornata la nuova stagione di uno dei programmi più amati di Rai 1 ovvero Lainquesta volta condotta soltanto da. A differenza della scorsa stagione quindi la conduzione è stata affidata soltanto ade Lorella Cuccarini invece è stata fatta fuori. Gli appuntamenti della scorsa settimana sono stati davvero un grande successo tanto che l’ex giornalista del Tg1 ha ottenuto degli ascolti davvero strepitosi ed ha battuto anche la concorrenza ovvero Barbara D’Urso che nel frattempo andava in onda su Canale 5 con il suo programma Pomeriggio 5. Nella giornata di ieri però lunedì 14 settembre 2020, Stranamente non è andata in onda ladi Lain ...

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - ConfindustriaAA : RT @UniTrieste: Oggi #15settembre, alle 11, presentiamo l’edizione 2020 di #TriesteNext - Science for the Planet: 100 proposte per la vita… - ComunediTrieste : RT @UniTrieste: Oggi #15settembre, alle 11, presentiamo l’edizione 2020 di #TriesteNext - Science for the Planet: 100 proposte per la vita… - El_Presid3nt : @Scaty01 Uno dei peggiori errori della mia vita fu di mangiarne una prima di uscire a -25°. Ho sentito i polmoni congelarsi in diretta. - calmapolepole : Nel salottino di Federica c'è il solito Biagio che conosce tutti che sa tutti, ma questo che cazzo fa nella vita? M… -