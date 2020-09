La vicenda di Willy ci ricorda che dobbiamo ripartire da loro, dai ragazzi come lui (Di martedì 15 settembre 2020) È stata questa, vedi a volte il destino, un’estate nella quale molti commentatori hanno detto la loro sui ragazzi di oggi: le uscite, le abitudini, i quartieri di provenienza, la pandemia, le macchinette che guidano, le loro facce e i loro brufoli pure, quasi a rispolverare teorie dal vago sapore lombrosiano.Si è parlato di quelli che vivono nei quartieri bene delle città e di quelli che partono prepotentemente dalle periferie. È stato scritto che ascoltano ancora le canzoni dei cantautori degli anni ’70, gli stessi che ascoltavano i padri, e che invece no ascoltano musica terribile, che gli è stato rubato il futuro e che non hanno voglia di fare niente.L’omicidio di un ragazzo come altri, pestato a morte in una serata normale, in un medio comune ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) È stata questa, vedi a volte il destino, un’estate nella quale molti commentatori hanno detto lasuidi oggi: le uscite, le abitudini, i quartieri di provenienza, la pandemia, le macchinette che guidano, lefacce e ibrufoli pure, quasi a rispolverare teorie dal vago sapore lombrosiano.Si è parlato di quelli che vivono nei quartieri bene delle città e di quelli che partono prepotentemente dalle periferie. È stato scritto che ascoltano ancora le canzoni dei cantautori degli anni ’70, gli stessi che ascoltavano i padri, e che invece no ascoltano musica terribile, che gli è stato rubato il futuro e che non hanno voglia di fare niente.L’omicidio di un ragazzoaltri, pestato a morte in una serata normale, in un medio comune ...

mengonimarco : Di questa terribile vicenda mi spaventa il messaggio che passa: che essere indifferenti sia più sicuro. Davanti all… - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - evagiovannini : Premessa: la vicenda di Willy è grave da non dormirci la notte. Ma perché un’avvocata - molto nota - deve descrive… - HuffPostItalia : La vicenda di Willy ci ricorda che dobbiamo ripartire da loro, dai ragazzi come lui - andreapietroVDM : In un'unica paginata del Corriere nella sezione cronache si parla di violenza di genere, misogenia, transfobia e la… -

Ultime Notizie dalla rete : vicenda Willy La vicenda di Willy ci ricorda che dobbiamo ripartire da loro, dai ragazzi come lui L'HuffPost La violenza efferata come espressione di un profondo senso di inadeguatezza

«Il corpo di Willy Monteiro Duarte portava i segni inequivocabili di una manciata di minuti di follia e barbarie». Nelle indagini della magistratura si sottolinea come la violenza per futili motivi pe ...

Omicidio Colleferro, parte la caccia ai quattro amici dei fratelli Bianchi

Dopodichè le vicende sono assai note, con l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La fuga ha dunque preso il via, con sei persone a bordo del Suv nero. Si tratta dei due fratelli Bianchi, Francesco ...

Alberghiero di Fiuggi, Pompeo inaugura l'anno scolastico nella scuola di Willy

«Nonostante questo sia un anno particolare, difficile e con tante incognite voi non dovete mai perdere di vista il vostro progetto di futuro e lavorare affinché si possa realizzare: il Covid non vi fe ...

«Il corpo di Willy Monteiro Duarte portava i segni inequivocabili di una manciata di minuti di follia e barbarie». Nelle indagini della magistratura si sottolinea come la violenza per futili motivi pe ...Dopodichè le vicende sono assai note, con l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La fuga ha dunque preso il via, con sei persone a bordo del Suv nero. Si tratta dei due fratelli Bianchi, Francesco ...«Nonostante questo sia un anno particolare, difficile e con tante incognite voi non dovete mai perdere di vista il vostro progetto di futuro e lavorare affinché si possa realizzare: il Covid non vi fe ...