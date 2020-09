La Verità si scusa per aver pubblicato il video dell’autoscontro con i banchi a rotelle (Di martedì 15 settembre 2020) Prima la pubblicazione del video che, immediatamente, è diventato virale. Poi i primi sospetti sul contesto all’interno del quale è stato girato. Poi ancora l’approfondimento sulla fonte e infine le scuse. La Verità ha infatti fatto marcia indietro rispetto alla pubblicazione del video che mostrava alcuni ragazzi intenti a giocare con i banchi a rotelle. Un tweet nel pomeriggio del 15 settembre ammette l’errore e chiede scusa ai lettori. LEGGI ANCHE > L’indignazione per il video dell’autoscontro con i banchi a rotelle. Ma le immagini sono del 2017 La Verità si scusa per aver diffuso il video dei ragazzi che si scontrano con i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) Prima la pubblicazione delche, immediatamente, è diventato virale. Poi i primi sospetti sul contesto all’interno del quale è stato girato. Poi ancora l’approfondimento sulla fonte e infine le scuse. La Verità ha infatti fatto marcia indietro rispetto alla pubblicazione delche mostrava alcuni ragazzi intenti a giocare con i. Un tweet nel pomeriggio del 15 settembre ammette l’errore e chiedeai lettori. LEGGI ANCHE > L’indignazione per ildell’autoscontro con i. Ma le immagini sono del 2017 La Verità siperdiffuso ildei ragazzi che si scontrano con i ...

Cristin76982614 : @davecamerini @rubio_chef Ma smettila con sta manfrina degli ebrei ... mi pare la abbia scritta e spiegata molto be… - Nando9687 : @Claudia_CIau @Specialcla È vero non è consentito... scusa, la verità è che non ci ho consentito vederti però è ver… - SirRexin : RT @gingerale_1990: #Salvini condivide questo video per dimostrare l'inadeguatezza della #Azzolina e dei suoi #banchiarotelle. A parte il f… - gingerale_1990 : #Salvini condivide questo video per dimostrare l'inadeguatezza della #Azzolina e dei suoi #banchiarotelle. A parte… - BuiattiMarta : Finalmente ho la scusa per spendere tutti i miei soldi in cartolibreria e comprare tutte quelle cose adorabili tipo… -

Ultime Notizie dalla rete : Verità scusa Von der Leyen: «Scuse all’Italia. Dobbiamo proteggerci a vicenda» Corriere della Sera