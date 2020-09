La storica pasticceria Cavalletti riapre a Roma. "Il lockdown trasformato in opportunità" (Di martedì 15 settembre 2020) “Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai!”. Con un post a sorpresa su Facebook, la storica pasticceria di via Nemorense, nel quartiere Trieste di Roma - famosa nel mondo fin dal 1951 per il millefoglie - ha annunciato l’imminente riapertura.“Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo sentito veramente tante cose ma l’unica cosa che abbiamo ascoltato è stato l’affetto della gente. Un affetto che ci ha riempito il cuore e dato ancora più forza e sprint per riaprire - si legge sulla pagina Facebook - Cavalletti è una storia che dura da tanto tempo e mira all’infinito. Un momento duro e complicato come il lockdown l’abbiamo semplicemente ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “sta tornando, preparate i cucchiai!”. Con un post a sorpresa su Facebook, ladi via Nemorense, nel quartiere Trieste di- famosa nel mondo fin dal 1951 per il millefoglie - ha annunciato l’imminente riapertura.“Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo sentito veramente tante cose ma l’unica cosa che abbiamo ascoltato è stato l’affetto della gente. Un affetto che ci ha riempito il cuore e dato ancora più forza e sprint per riaprire - si legge sulla pagina Facebook -è una storia che dura da tanto tempo e mira all’infinito. Un momento duro e complicato come ill’abbiamo semplicemente ...

