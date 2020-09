La storia del bambino morto per malasanità e non per il tampone rotto nel naso (Di martedì 15 settembre 2020) In queste ore sta diventando virale tra i negazionisti del Coronavirus la storia di un bambino morto in Arabia Saudita: il piccolo, che aveva un anno e mezzo, era stato ricoverato perché aveva la febbre alta. Durante la procedura per il test del tampone il bastoncino si è spezzato nel suo nasino. E dopo 24 ore purtroppo è deceduto. Ma c’entra davvero solo il tampone? La storia del bambino morto per malasanità e non per il tampone rotto nel naso La storia non è recentissima, risale al luglio scorso, ma è stata condivisa sui social da quando è stata rilanciata da alcuni siti italiani. Il bambino si chiamava Abdulaziz. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) In queste ore sta diventando virale tra i negazionisti del Coronavirus ladi unin Arabia Saudita: il piccolo, che aveva un anno e mezzo, era stato ricoverato perché aveva la febbre alta. Durante la procedura per il test delil bastoncino si è spezzato nel suo nasino. E dopo 24 ore purtroppo è deceduto. Ma c’entra davvero solo il? Ladelper malasanità e non per ilnelLanon è recentissima, risale al luglio scorso, ma è stata condivisa sui social da quando è stata rilanciata da alcuni siti italiani. Ilsi chiamava Abdulaziz. ...

rubio_chef : Nel 1982 Israele???? devastò il Libano???? con bombe a grappolo e al fosforo, causando 20K vittime civili. Come se non… - ZZiliani : Nella foto AP: Maradona consola Pelè appena informato di aver perso il sondaggio di Sky Sport Italia sul più forte… - chetempochefa : “Buon lavoro per quello che sarà il nostro viaggio insieme” Per festeggiare il compleanno di #CTCF, in attesa dell… - isamiccoli52 : RT @valeriafedeli: Grave e immeritato l’attacco del @Mov5Stelle a un senatore della Repubblica per le sue opinioni. @giannipittella ha comp… - LaDialettica : RT @lnzpcr: @LaDialettica La Vera Storia del Pirata Long John Isner. -

Ultime Notizie dalla rete : storia del La storia del primo, disastroso episodio pilota di Game of Thrones Wired Italia Spotorno, il sindaco Fiorini traccia un bilancio del rientro a scuola: "Gratificante dialogare in presenza con gli studenti"

"Non sarà l'anno scolastico più lineare della storia, ma la scuola ha lavorato molto e sono tutti preparati, i ragazzi sono molto responsabili e sanno l'importanza delle misure di cautela" Trascorso i ...

Johnny lo zingaro è stato arrestato: «La fuga è sempre per amore»

Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro, è stato arrestato a Sassari. Gli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia e delle squadre mobili di Sassari e Cagliari hanno compiuto l’operazion ...

Donazione a Nonantola di un cittadino israeliano colpito dalla storia dei ragazzi di Villa Emma

Nonantola in questi giorni di emergenza sanitaria è stata teatro di un importante gesto di solidarietà giunto dall’estero. Un cittadino israeliano di Zikhron Ya’aqov, cittadina di 17 mila abitanti a 3 ...

"Non sarà l'anno scolastico più lineare della storia, ma la scuola ha lavorato molto e sono tutti preparati, i ragazzi sono molto responsabili e sanno l'importanza delle misure di cautela" Trascorso i ...Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro, è stato arrestato a Sassari. Gli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia e delle squadre mobili di Sassari e Cagliari hanno compiuto l’operazion ...Nonantola in questi giorni di emergenza sanitaria è stata teatro di un importante gesto di solidarietà giunto dall’estero. Un cittadino israeliano di Zikhron Ya’aqov, cittadina di 17 mila abitanti a 3 ...