La stilista Eleonora Altamore sfila alla XXIII^ edizione dell’evento “ModArt e Premio Margutta” (Di martedì 15 settembre 2020) Venerdì 25 settembre 2020, alle ore 20.30 in via Margutta n. 102, la stilista Eleonora Altamore sfilerà durante la XXIII^ edizione dell’evento “ModArt e Premio Margutta”. La stilista Eleonora Altamore, che nel 2011 le era stato conferito il Premio ModArt, porterà in passerella “Pearl Dreams”, una tra le sue più preziose collezioni. Abiti di Alta Moda in voile, ricchi di pizzi, cristalli e perle. Tra cui il pregiatissimo e il fiore all’occhiello della collezione l’abito con 7mila perle. Insieme ad Eleonora Altamore sfilerà anche la stilista Regina Schrecker. Durante l’evento ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Venerdì 25 settembre 2020, alle ore 20.30 in via Margutta n. 102, lasfilerà durante ladell’evento “ModArt eMargutta”. La, che nel 2011 le era stato conferito ilModArt, porterà in passerella “Pearl Dreams”, una tra le sue più preziose collezioni. Abiti di Alta Moda in voile, ricchi di pizzi, cristalli e perle. Tra cui il pregiatissimo e il fiore all’occhiello della collezione l’abito con 7mila perle. Insieme adsfilerà anche laRegina Schrecker. Durante l’evento ...

imieipassi : Per Fiorella ho due domande sul video, di che stilista è l'abito rosso e l'abito bianco che a me sembra da sposa ha… - TheAttitudeMag : RT @vogue_italia: Il ricordo di Lavinia per la mamma stilista Laura Biagiotti: una sfilata in Campidoglio e il balletto con l’etoile Eleono… - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Il ricordo di Lavinia per la mamma stilista Laura Biagiotti: una sfilata in Campidoglio e il balletto con l’etoile Eleono… - natasciaboscaro : RT @vogue_italia: Il ricordo di Lavinia per la mamma stilista Laura Biagiotti: una sfilata in Campidoglio e il balletto con l’etoile Eleono… - vogue_italia : Il ricordo di Lavinia per la mamma stilista Laura Biagiotti: una sfilata in Campidoglio e il balletto con l’etoile… -