La Spezia Peracchini all’Umbertino | basta con le fake news

A seguito di una visita alle attività commerciali e alla cittadinanza del quartiere Umbertino, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: "La più grande fake news al tempo del Coronavirus spezzino è la 'zona rossa' dell'Umbertino, un'invenzione costruita ad arte dalle opposizioni che ha avuto la diretta conseguenza di aver gettato in confusione un'intera città e aver messo in ginocchio il tessuto commerciale del quartiere – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Noi non glielo permetteremo: superato il focolaio, infatti, l'Amministrazione farà una manovra economico-sociale mirata per tutta la Città e per questo quartiere storico in particolare, che rappresenta una risorsa e una ricchezza e che negli ultimi tre ...

